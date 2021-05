Lo Spezia fa visita ad una Samp al gran completo

La Spezia - Travolta dall'Inter campione d'Italia, la Sampdoria è tornata al lavoro ieri a Bogliasco. Dopo aver tenuto a rapporto la squadra sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con l’Inter, seduta completa tra attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto invece per tutti gli altri. Oggi, lunedì, nuovo appuntamento mattutino. Al di là del risultato acquisito da tempo, la Samp ha una rosa importante (e al completo) e un allenatore che difficilmente molla i suoi giocatori sotto il punto di vista mentale: ecco perchè lo Spezia dovrà affrontarla come una finalissima. Concetto detto e ribadito più volte in questi giorni. Attenzione dunque all'eterno Quagliarella, così come al bravissimo Keita Balde, autore del gol della bandiera con l'Inter, il sesto in stagione: "L’Inter è una squadra forte, sono i campioni d’Italia, una formazione che ha fiducia e sa far andare la palla. Noi potevamo gestirla meglio ma vogliamo subito voltare pagina. Avrei preferito il risultato della squadra ai gol, lo avrei barattato volentieri oggi ma purtroppo non è andata così. Mancano tre partite al termine del campionato e dobbiamo chiudere la stagione consapevoli di avere dato tutto. Già da mercoledì bisogna tornare a vincere".