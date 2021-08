Lo Spezia estende la prelazione ai vecchi abbonati su tutte le partite

La Spezia - Lo Spezia Calcio ha scelto di venire incontro alle richieste dei tifosi storici estendendo il diritto di prelazione per l’acquisto dei tagliandi delle sfide casalinghe della Serie A 2021-2022 a tutte le gare interne del campionato, con i fedeli 3138 vecchi abbonati alla stagione 2019-2020, che potranno così godere del diritto di una finestra di acquisto prioritaria, con modalità e tempi di acquisto che verranno comunicate in seguito. Il club lo ha reso noto, spiegando di "aver ascoltato con piacere e interesse i feedback dei propri abbonati storici, che hanno espresso ancora una volta tutto il proprio amore per la maglia bianca e la preoccupazione di non poter assistere alle gare interne delle Aquile, dopo esser sempre stati al loro fianco, a prescindere dalla categoria e dall’avversario".



A causa della capienza ridotta al 50% (in “zona bianca”) e delle norme messe in atto per la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, il club precisa che per “diritto di prelazione” si intende la possibilità di acquistare un tagliando prima dell’inizio della vendita libera. Ma non sarà possibile garantire il rispetto del settore o del posto a sedere acquistato in abbonamento in occasione della serie B 2019-2020, l'ultimo campionato che ha contemplato la presenza di pubblico sugli spalti. I tagliandi saranno acquistabili in modalità online sul sito Vivaticket, presso la biglietteria dello stadio “Alberto Picco” e presso tutti i punti vendita Vivaticket del territorio alle seguenti tariffe: Curve: 15 €; Distinti: 40 €; Tribuna Laterale: 50 € (75 euro per Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli); Tribuna Centrale: 75 € (100 euro per Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli). Donne – Curva 8 €; Distinti 20 €; bimbi da 8 a 14 anni - Curva 8 €; Distinti 20 €; Under 8 anni – Curva 1 €; Distinti 1 €; Over 65 – Curva 11 €; Distinti 30 €.



La capienza dei singoli settori, le modalità di accesso allo stadio, le modalità di accesso allo stadio per persone con disabilità e ulteriori iniziative, saranno comunicate nei prossimi giorni.