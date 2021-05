Lo Spezia chiude da quindicesimo il suo primo campionato di serie A

La Spezia - I 9 punti conquistati valgono il quindicesimo posto finale in classifica per lo Spezia Calcio. I bianchi si confermano una delle migliori debuttanti di sempre del massimo campionato italiano. Il pareggio in casa contro la Roma basta a tenersi dietro Torino e Cagliari, oltre che Benevento, Crotone e Parma retrocesse. Un solo punto sopra ci sono Fiorentina e Udinese, a due il Bologna e a tre il Genoa. Il bottino aquilotto è di 9 vittorie, 2 pareggi e 17 sconfitte; sono ben 52 i gol fatti e 72 quelli subiti.



Classifica finale serie A 20/21



Inter 91

Milan 79

Atalanta 78

Juventus 78

Napoli 77

Lazio 68

Roma 62

Sassuolo 62

Sampdoria 52

Verona 45

Genoa 42

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 40

Spezia 39

Cagliari 37

Torino 37

Benevento 33

Crotone 23

Parma 20