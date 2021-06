Lo Spezia cerca uno stadio, il Venezia prenota il Mazza di Ferrara

La Spezia - E' il mese della verità per lo stadio Picco. La richiesta di deroga inoltrata alla FIGC riceverà presto una risposta, di conseguenza dovrebbe partire l'iter burocratico per avviare il cantiere della nuova Curva Piscina. E infine, lo Spezia Calcio cercherà uno stadio che ospiti la squadra in caso i lavori si protraggano oltre l'inizio della serie A 21/22. Per compilare e presentare il documento che attesti nei confronti della Lega di serie A la tranquillità di avere una "casa" dove iniziare il campionato, la data finale è il prossimo 21 giugno.

La prospettiva per il club è di chiedere di poter iniziare la stagione giocando in trasferta. Fuori casa la prima (22 agosto), terza (6 settembre) e quinta (20 settembre) giornata. In uno stadio fuori città la seconda (29 agosto) e la quarta (13 settembre). Nella peggiore delle ipotesi dunque, giocando due volte in esilio si guadagnerebbe un mese per completare i lavori che porterebbero il settore ospiti dai 1.800 posti attuali a 3.000 sedute ed il Picco tutto fino ad oltre 11.500.

La ricerca di un approdo non è delle più facili. Firenze non gradisce avere avere due partite di serie A contemporaneamente all'interno della propria città metropolitana (c'è anche l'Empoli), a Parma ci sono timori per i rapporti non idilliaci tra tifoserie. Il direttore organizzativo Pierfrancesco Visci ha un canale privilegiato con Pescara, sua città natale, tenuta un po' come soluzione di emergenza vista la lontananza geografica. Si vaglia Brescia, dove lavora l'ex direttore generale aquilotto Luigi Micheli. Il Venezia, alle prese con lo stesso problema, dovrebbe invece chiudere per il Mazza di Ferrara nei prossimi giorni.