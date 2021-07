La Spezia - Fax o pec, purché i documenti arrivino presto. Allora lo Spezia potrà presentare a Kelvin Amian il contratto, già discusso e accettato da giorni, che il francese firmerà per legarsi agli aquilotti. E' solo una questione burocratica che ha rimandato l'annuncio dell'acquisto del 23enne difensore di fascia per una cifra di 3,2 milioni di euro più bonus. Oggi dovrebbe essere il giorno in cui il Tolosa sbrigherà le ultime formalità e Amian indosserà virtualmente la maglia bianca.