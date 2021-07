Lo Spezia a caccia della terza punta: piace De Luca del Chievo

La Spezia - Fisico imponente, 23 anni e sei gol in 32 partite nell'ultima stagione disputata in Serie B con la maglia del Chievo. Questo il profilo di Manuel De Luca, punta centrale che Pecini - secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com - potrebbe mettere a disposizione di Thiago Motta come terzo attaccante centrale da aggiungere in rosa a Piccoli e Nzola. Originario di Bolzano, 194 centimetri, De Luca è un centravanti forte nel gioco aereo e dotato anche di un buon tiro.

Cresciuto nelle giovanili del Sudtirol è poi passato all'Inter prima di approdare al Torino e poi a Renate. La sua miglior stagione fin qui è stata quella in Lega Pro con la maglia dell'Alessandria con cui ha segnato 11 reti in 35 partite prima di fare il salto in B con la maglia dell'Entella con cui ha totalizzato tre reti in 19 presenze. Oggi potrebbe compiere un altro salto in avanti nella massima serie, da svincolato nel caso in cui il Chievo non venga ammesso alla Serie B.