Lo Spezia a Bologna: un solo passaggio chiave in 90 minuti

La Spezia - Poca qualità in quel del Dall'Ara. La sconfitta dello Spezia a Bologna è specchio di una brutta prestazione, denunciata anche dalle statistiche della partita. Per gli aquilotti un solo passaggio chiave, ovvero una verticalizzazione a smarcare un compagno, in 90 minuti. E ancora, una sola occasione da gol e 9 tiri totali. I primi due dati sono i più bassi di tutto il turno di campionato, l'ultimo è invece superato (in negativo) solo da Crotone e Fiorentina. La conferma che non si è trattato del solito Spezia.