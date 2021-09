Lo "Spezia 3" è formato da un esercito di calciatori in prestito

La Spezia - C'è uno Spezia 1, quello nelle magni di Thiago Motta. C'è uno Spezia 2, la primavera allenata da Tugberk Tanrivermis. E infine c'è uno Spezia 3, formato da un plotone di calciatori finiti in prestito. Un gruppo eterogeneo, in cui spiccano due colonne delle scorse stagioni come Luca Vignali ed Elio Capradossi girati in serie B a Como e Spal. Hanno contratti fino al 2024 e 2023 rispettivamente, il primo è in prestito secco mentre il secondo potrebbe anche essere riscattato a giugno prossimo.

Sotto di loro, un'altra infornata di giovani di cui alcuni potenzialmente molto interessanti. Gioca in serie B anche Mikael Ellertsson, prelevato per una cifra di poco superiore al milione di euro dalla Spal a cui è stato lasciato per una stagione. Ala d'attacco, ha solo 19 anni ma è già nel giro della nazionale islandese. Ci sono poi i due Emil, Kornvig e Holm, compagni di squadra nel SonderjyskE in Danimarca ma tesserati per gli aquilotti. Entrambi classe 2000, sono un mediano ed un terzino destro che potrebbero tornare utili in futuro.

Operazioni sulla carta minori, ma comunque patrimonio del club, con l'altra società cugina del Casa Pia per Leandro Sanca, attaccante esterno classe 2000 e Kleis Bozhanaj, trequartista del 2001. In serie C, da seguire il centravanti Ognjen Stijepovic (1999) alla Pistoiese e Lorenzo Colombini (2001) al Giana Erminio. Infine Matteo Figoli, lo spezzino classe 2000 (ma di fine dicembre) che giocherà con la Carrarese.