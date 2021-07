Liceo Pacinotti protagonista al concorso "I ciù bravi fanti dè Speza"

La Spezia - Prosegue con successo la settima edizione del concorso scolastico a titoli "I ciù bravi fanti dè Speza" che vede premiati cinque alunni/e di ogni istituto scolastico superiore della nostra città che abbiano raggiunto nel corso dell'anno significativi risultati sia in campo didattico che sportivo. Per il Liceo scientifico Pacinotti la docente-referente di educazione motoria Federica Pramaggiore in sintonia con i colleghi e con i vari consigli di classe ha selezionato i seguenti alunni: Cecilia Morelli (1^D) campionessa italiana disco dance singolo, Luca Marchignoli (4^H) campione italiano a squadre tiro a segno, Gaia Bella (3^T) campionessa italiana jazz dance, Viola Battistella (3^G) campionessa italiana arrampicata, Benedetta Madrignani (2^E) bronzo campionati italiani scherma. Agli alunni dell'istituto presieduto dalla dirigente Emma Lucchini sono stati consegnati, come premio, biglietti omaggio delle tratte gestite dai battellieri del consorzio marittimo turistico "Golfo dei Poeti". L'iniziativa fortemente voluta dal presidente della Monbat Italy, Nanni Grazzini, trova le motivazioni nella valorizzazione delle eccellenze nel mondo della scuola e nella divulgazione tra i nostri alunni delle bellezze del nostro golfo.