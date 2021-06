Leo Sena resta allo Spezia, riscatto e triennale

La Spezia - "Spezia Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Leonardo de Souza Sena, dalla società brasiliana Clube Atlético Mineiro". Questa la nota del club che in attesa dell'ufficializzazione del rinnovo di mister Italiano, annuncia "Il calciatore brasiliano, tra i protagonisti della prima storica salvezza in Serie A delle Aquile, resterà con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2024".

Il centrocampista è di fatto il primo acquisto della nuova stagione.