andrà in ritiro più tardi

La Spezia - Leo Sena è risultato positivo al test anti Covid-19 effettuato prima di aggregarsi al gruppo per le valutazioni funzionali, mediche e nutrizionali. Il brasiliano quindi non raggiungerà il ritiro domani insieme al resto del gruppo, ma sarà aggregato non appena risulterà negativo e avrà completato tutti i controlli indicati dal protocollo sanitario.