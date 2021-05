Leo Sena è l'unica preoccupazione di Italiano a metà settimana

La Spezia - Secondo giorno di lavoro differenziato per Leo Sena. Il volante brasiliano dello Spezia non si è allenato con i compagni neanche questo mercoledì e a questo punto diventa l'unica incognita di Vincenzo Italiano in vista della partita di sabato contro il Napoli. L'ex Atletico Mineiro è reduce da un problemino fisico occorsogli durante la partita contro il Verona ed è stato tenuto al riparo da eventuali contrasti per evitare di infortunarsi. Il resto del gruppo è a disposizione.