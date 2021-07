Leo Sena e altri due ex positivi pronti a raggiungere Ronzone

La Spezia - Arriva oggi con un volo intercontinentale in Italia Leo Sena, il mediano brasiliano trovato positivo al Covid al momento di rispondere alla convocazione per il raduno aquilotto. Venti giorni dopo, il volante lascia il Brasile per aggregarsi al resto della truppa aquilotta. In queste ore è atteso alla Spezia, nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche di rito per poter ritornare all'attività agonistica.

Lo attende un pulmino con destinazione Ronzone, per iniziare a lavorare finalmente con il suo nuovo tecnico Thiago Motta. Su quel veicolo potrebbe non essere solo. Altri due tesserati, un calciatore ed un membro dello staff, tra quelli trovati positivi nei primi giorni di ritiro a Prato allo Stelvio, si sono negativizzati e sono pronti a mettersi a disposizione. L'obiettivo è avere la rosa al completo entro il 6 agosto, giorno di Spezia-Cremonese. Ovvero l'amichevole che chiude un travagliato periodo di preparazione in montagna.