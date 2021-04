Leo Sena, ancora numeri da leader

La Spezia - Per tutti il migliore in campo dello Spezia a Marassi, le statistiche di giornata confortano le sensazioni. Leo Sena contro il Genoa entra tra i top del turno in serie A in quattro fondamentali del buon regista di centrocampo: falli attirati, passaggi riusciti, palloni giocati in avanti e dribbling. Sono 5 quelli subiti alla prima voce in coabitazione con una serie di fantasisti e attaccanti come Lukaku, Cuadrado, Keita e De Paul. I passaggi sono stati 79 quanti Ilic (Verona) e un po' meno di Locatelli (83) tra i colleghi. I palloni giocati in avanti sono stati invece 50, sempre accerchiato dai due più Kessie del Milan. Infine 4 i dribbling portati a compimento, uno in meno dei vari Ribery, Messias, Boga e Muriel.