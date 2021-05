Leo Sena: "Cresciuto come uomo e giocatore. Grazie al club, ai tifosi e ai compagni"

La Spezia - Da oggetto misterioso a elegante motorino del centrocampo con il pallone sempre incollato al piede. La parabola aquilotta di Leonardo De Souza Sena ha avuto il finale migliore, quello auspicato in primis da Meluso e Italiano, ma anche dai tifosi dello Spezia che partita dopo partita si sono innamorati del ragazzo di San Paolo, capace di mettere ordine in mezzo al campo anche nei momenti più delicati, dopo i primi mesi più complicati caratterizzati anche dal Covid. Sedici le presenze totali maglia bianca, per il giocatore che all'indomani di un campionato intenso ed esaltante si è espresso così su Instagram: “Finale di stagione con la sensazione di essere cresciuto e aver imparato come uomo e come giocatore molto dopo tutti i problemi di lingua, di cultura e della lontananza dalla famiglia che si sono aggiunte a questa pandemia. Siamo riusciti a tenere lo Spezia in Serie A”.

“Vorrei ringraziare il club per il modo in cui mi ha accorto – ha concluso Sena - i tifosi e i miei compagni. Che Dio benedica la nostra prossima stagione”.