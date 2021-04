Le uova di Pasqua dello Spezia per il reparto di pediatria

La Spezia - Il responsabile del progetto etico dello Spezia Calcio Luca Maggiani questa mattina ha fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea per consegnare le speciali uova di Pasqua del club per i piccoli degenti della struttura spezzina. Il club in una nota "ringrazia il personale medico e lo staff del reparto di pediatria e neonatologia per l'accoglienza e il grande lavoro svolto".

La consegna è avvenuta ovviamente all'esterno del reparto ospedaliero così come da protocollo anti Covid-19.



(foto www.acspezia.com)