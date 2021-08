Le sessanta ore di mercato più importanti di sempre

La Spezia - Ancora due giorni e mezzo di trattative, poi il mercato dello Spezia chiude. Per quanto? Nella peggiore delle ipotesi, quella in cui il ricorso contro il blocco FIFA faccia un buco nell'acqua, fino al gennaio del 2024. E' un obiettivo realistico riuscire ad anticipare questa scadenza di un anno, dimezzando la sanzione come già successo in tanti casi simili di violazione dell'articolo 19 delle norme sui trasferimenti internazionali. Ultima ipotesi, che non esclude le precedenti: ottenere una sospensiva fino a dopo gennaio e far scattare il ban dall'estate, in modo da poter ritornare a fare calciomercato a partire da una sessione estiva, notoriamente più prolifica.



Qualsiasi sarà l'esito di Losanna, nei prossimi due giorni e mezzo si costruisce un pezzo importante del futuro a breve e medio termine del progetto Platek. Riccardo Pecini, che aveva messo in previsione di sfruttare questa coda per andare alla ricerca di qualche affare, ha una serie di obiettivi ormai delineati. Oggi sarà ufficializzato Arkadiusz Reca dall'Atalanta, entro domani toccherà a David Strelec dallo Slovan Bratislava.

Il primo è un esterno sinistro: potrà fare il terzino nel 4-3-3 o l'esterno a tutta fascia nel 3-4-3, sempre alternandosi con Bastoni. Il cambio di modulo verso la difesa a quattro sembra essere l'ipotesi più probabile ad oggi, con lo scopo di infoltire il centrocampo. Ad oggi Motta ha dovuto scegliere per necessità, avendo il solo Maggiore per la mediana e adattando lo stesso Bastoni. Ma è una circostanza d'emergenza, che difficilmente sarà riproposta tra due settimane.



Tra lunedì e martedì toccherà poi a Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Mattia Destro dal Genoa. Il primo è un affare concluso, agli emiliani dovrebbero andare 1.5 milioni mentre il marocchino firmerà un triennale. Anche il secondo è ormai in discesa, con l'ok del calciatore che in rossoblù non ha più spazio. Anche per lui triennale alle viste: gli si chiedono gol ed esperienza in virtù delle 260 presenze in massima serie.

Rimane da definire la formula con il Genoa. L'idea di andare allo scambio - M'Bala Nzola sotto la Lanterna, Destro e Kevin Agudelo in aquilotto - la più articolata. Ad oggi oer l'angolano le chance di rientrare nel progetto tecnico sono scarse. Il colombiano da parte sua tornerebbe volentieri alla Spezia, piace a Motta che lo ha già allenato e diventerebbe un jolly importante per l'attacco. Classico affare, eventualmente, da ultimissime ore.



Focus infine sul difensore centrale. Ancora il Genoa, che avrebbe proposto il 26enne Mattia Bani, 99 presenze in serie A con Chievo, Bologna e Parma. Il Sassuolo sembra disposto a trattare la cessione di Edoardo Goldaniga, 27enne in uscita dagli emiliani. Ma Pecini vorrebbe fare un colpo alla Skriniar o Andersen con lo svedese Anel Ahmedhodzic, classe 1999 che ha scelto la nazionale della Bosnia-Erzegovina e gioca attualmente nel Malmoe.

Ecco cosa aspettarsi: Reca, Strelec e Bourabia, poi Destro ed eventualmente Agudelo più un difensore centrale. Sei ingressi per chiudere i conti in entrata. In più lo scambio Falcone-Provedel per la porta, con Zoet titolare. Nel frattempo si tenta di piazzare Krapikas, non senza difficoltà, mentre ha buon mercato Luca Vignali in serie B, Bordin andrà ancora in serie C (c’è la Fidelis Andria) e Mraz potrebbe alla fine rimanere se l'Atalanta non lascerà Roberto Piccoli.