Le chiavi del centrocampo di Motta a Bourabia

La Spezia - Il centrocampo di Thiago Motta - che sta nascendo a passi spediti a Follo, dopo i rallentamenti forzati del ritiro - sarà affidato ai piedi e alla testa di Mehdi Bourabia, franco-marocchino classe 1991 che sta per arrivare dal Sassuolo. Con 63 presenze in serie A, buon fisico, visione di gioco e abilità sui calci piazzati, sarà lui il regista dello Spezia, da guidare secondo le esigenze anche verso il 3-4-3, che deve fare i conti anche con il protrarsi dei problemi fisici di Leo Sena. Proprio le condizioni del brasiliano porteranno lo Spezia a ragionare sul da farsi e scegliere se inserire in rosa un altro regista oppure tenere in considerazione anche per la prima squadra l'iracheno Sher, altro centrocampista in arrivo destinato a fare la spola con la Primavera.

L'operazione Boruabia conferma anche gli ottimi rapporti instauratisi fra lo Spezia e il Sassuolo che sono ormai ai dettagli anche per il trasferimento di Erlic che resterà in maglia bianca un'altra stagione.