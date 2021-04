Lazio-Torino, recupero dopo la visita dei granata al Picco

La Spezia - 18 maggio: questa la data in cui sarà recuperata Lazio-Torino, rinviata lo scorso 2 marzo per via dello stop importo dall'Asl torinese alla formazione piemontese a causa dei tanti casi di coronavirus tra i granata. Questa la decisione del Consiglio della Lega Serie A, riunitosi ieri sera. La sfida tra biancocelesti e Torino arriverà quindi subito dopo la giornata in cui la squadra di Nicola farà visita allo Spezia, partita attualmente in programma il 16 maggio con orario da definire. Mentre il 19 maggio si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Intanto il 13 maggio il Collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dalla Lazio contro la decisione di non sanzionare il Toro con la sconfitta per 3 a 0 a tavolino.