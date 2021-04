Lazio-Torino, il Collegio di garanzia si riunisce il 13 maggio prossimo

La Spezia - Si scorge all'orizzonte quello che molti temevano. Il Collegio di garanzia del Coni ha messo in calendario la discussione sul caso Lazio-Torino al 13 maggio prossimo, ovvero a ridosso delle ultimissime giornate del campionato di serie A. Se anche questo ricorso dovesse essere respinto, il recupero della partita si terrebbe con tutta probabilità la settimana successiva, ovvero tra il penultimo e l'ultimo turno. I granata, invischiati nelle lotta per non retrocedere, affronterebbero quindi Spezia al Picco, Lazio a Roma e chiuderebbero in casa contro il Benevento.