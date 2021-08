Lazio-Spezia affidata al giovane Dionisi. Al Var Aureliano

La Spezia - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno gli incontri valevoli per la seconda giornata di Serie A. Lazio-Spezia sarà diretta da Federico Dionisi, classe 1988, nato a L'Aquila. Assistenti di linea la coppia Cecconi-Berti, Iv uomo Paterna. Al Var andrà Aureliano, al Var Liberti.



Dionisi esordisce in serie A il 16 marzo 2019, nella partita Sassuolo-Sampdoria, vinta dagli ospiti per 5-3, diventando così il primo direttore di gara aquilano ad approdare nella massima serie.Lo scorso 1° settembre viene inserito nell'organico della CAN A-B, nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B: dirigerà sia in serie A che in serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 5 partite del massimo campionato e in nove in cadetteria. L'ultimo incrocio con le maglie bianche fu proprio in serie B nella 30a giornata del campionato 2019-20: al Bentegodi le Aquile batterono il Chievo per 3-1 trascinate da una tripletta di Andrey Galabinov.