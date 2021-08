Lammers va all'Eintracht, Nzola più vicino al Genoa

Allo Spezia andrebbero Destro ed Agudelo in cambio del capocannoniere della squadra, fuori dai programmi di Thiago Motta. Operazione complessa, ma non impossibile.

La Spezia - Un incastro che poteva sembrare ardito e che invece può davvero realizzarsi. L'Atalanta è pronta a cedere l'attaccante Lammers all'Eintracht di Francoforte obbligando il Genoa, che seguiva il calciatore da tempo, a virare di fretta su altri obiettivi. Uno dei primi della lista è M'Bala Nzola, 25enne centravanti dello Spezia che quindi potrebbe rimanere in serie A spostandosi di pochi chilometri rispetto al Golfo dei Poeti.

Qualche giorno fa Riccardo Pecini aveva gettato le basi per un maxi scambio con il grifone: il centravanti angolano sotto la Lanterna, allo Spezia l'esperienza di Mattia Destro e la freschezza di Kevin Agudelo, fresco ex e stimato da Thiago Motta. Le ultime ore di mercato disegnano un contesto che rende l'operazione sempre meno ipotetica. A livello tecnico infatti, uno scambio che renderebbe tutti contenti.

Da una parte il Genoa, che si libera di Destro ormai fuori dal progetto e lascia partire Agudelo dopo averlo tenuto ai margini in questo inizio di stagione. Dall'altra lo Spezia che si priva del suo capocannoniere Nzola, ormai fuori dai programmi di Motta, ma accoglie comunque un centravanti (sebbene con caratteristiche diverse) e scommette sulla crescita del colombiano. Affare da ultimo giorno di calciomercato.