La trattativa con l'Estudiantes per Estevez va avanti, Spezia anche su Maleh

La Spezia - “Estevez sta lavorando bene ma ci sono ancora possibilità che parta”. Così Ricardo Zielinski, allenatore dell'Estudiantes che ieri nella conferenza stampa prima della trasferta a Santiago del Estero ha parlato anche del centrocampista che Pecini vorrebbe riportare allo Spezia. Del giocatore ha parlato ieri anche Agustin Alayes, segretario tecnico del club biancorosso: “Lo scenario ideale per Estevez – ha detto sarebbe quello della cessione. In Italia ha fatto una buona annata e non possiamo svalutarlo. È un giocatore migliore di quando è partito. Se arriverà un'offerta soddisfacente per tutti ne parleremo e la accetteremo, altrimenti faremo in modo che sia felice di rimanere con noi”. L'auspicio di Alayes è dunque quello di chiudere i conti entro il 31 agosto ma l'offerta dovrà essere all'altezza.

Il giocatore a fine stagione era stato lasciato partire su indicazione del precedente allenatore ma Thiago Motta ha fatto sapere che lo allenerebbe più che volentieri, la trattativa dunque prosegue anche se fatta in precedenza l'operazione sarebbe stata più semplice.

Intanto Pecini continua a seguire anche Youssef Maleh, regista reduce da un ottimo biennio a Venezia e ora tornato alla Fiorentina. Lo Spezia punterebbe ad averlo in prestito dai viola come vice Leo Sena.