La sconfitta del Cagliari in casa avvicina il gruppone alla salvezza

La Spezia - Il Cagliari fa un altro passo verso il baratro. La sconfitta in casa contro il Verona è il risultato più pesante della giornata in chiave salvezza. Partita durata 100 minuti che si chiude con lo 0-2 degli ospiti. Non ne approfitta veramente nessuno: il Benevento si fa fermare in casa dal Parma (2-2), il Genoa dalla Fiorentina (1-1) mentre il Crotone perde a Napoli (4-3) e lo Spezia a Roma contro la Lazio (2-1). Ma il risultato dei sardi avvicina praticamente tutte alla salvezza. Sugli altri campi c'è l'1-1 tra Milan-Sampdoria e il 2-2 tra Sassuolo e Roma. L'Atalanta batte per 3-2 l'Udinese. Alle 18 Torino-Juventus.