La scherma spezzina festeggia la prima volta di Benedetta Madrignani

La Spezia - Un grande ed inedito passo avanti per il Circolo Scherma della Spezia. Un under 17, la giovane promessa Benedetta Madrignani, al ritiro con atleti del centro sportivo Aeronautica Militare, Fiamme oro e altri club prestigiosi come Accademia della scherma Marchesa, Sds Cesare Pompilio e il Club scherma Formia. Benedetta è stata convocata al ritiro dopo una stagione chiusa brillantemente, con quattro podi di fila, medaglia d'oro alla prova di qualifica Assoluti (over 24) Spada alla Spezia, medaglia d'oro alla prova di qualifica Cadetti (under17) e oro alla prova di qualifica Giovani (under 20) il tutto nel mese di aprile.



Arriva dunque, meritatamente, la possibilità per la reginetta ligure di spada di allenarsi con il Commissario Tecnico della Federazione Italiana Scherma (FIS) Sandro Cuomo, e il preparatore atletico della nazionale Edoardo Kirschner che seguiranno e guideranno per una intera settimana di lavoro, al centro "Bruno Zauli" di Formia. La giovane guerriera raccoglierà l'esperienza e continuerà nel percorso assieme al suo Maestro Riccardo Bardine e il Circolo Scherma La Spezia. Alla fine del ritiro, a sorpresa, Madrignani riceverà la telefonata di Martina Batini (tre ori mondiali due argenti, tre ori europei e due argenti e un argento alle universiadi) atleta dei carabinieri, che si allena alla palestra del Club Pisa Antonio Di Ciolo.