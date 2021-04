La Spezia - Cercasi gestore per la palestra di pallacanestro del Crdd. La direzione di commissariato della Marina Militare della Spezia ha pubblicato il bando che offre in permuta il compendio del Circolo ricreativo dipendenti della Difesa. Lo spazio al chiuso sarà disponibile per i civili dal lunedì al venerdì con orario 18-22 ed il sabato e la domenica con orario 14-19. All'aggiudicatario gli oneri di manutenzione e pulizia. Costo orario minimo di 8,82 euro e accordo di 24 mesi.