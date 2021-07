La nuova Curva Piscina sarà più attaccata al campo

La Spezia - Proseguono i lavori al cantiere del Picco. Sparita la vecchia Curva Piscina, in questi giorni si lavora al suolo. Ed è in questa fase che si va concretizzando forse la novità principale del nuovo manufatto. Non solo più capiente, di fatto più grande di circa un terzo rispetto al settore precedente, ma anche più vicino al rettangolo verde.

Il nuovo settore ospiti sarà infatti traslato in direzione sudovest, in modo che lo sviluppo della profonda gradinata non finisca troppo a ridosso della piscina "Mori". Nel progetto originario Dontstop, in quel corridoio sarebbe dovuto passare il pubblico di casa diretto alla futura tribuna con ingresso dall'entrata monumentale. Anch'esso sotto i ferri in questi giorni per il restauro conservativo.

In questi giorni è stata scavata la trincea per la nuova gettata del basamento. Nel piazzale di lavoro già arrivati i ferri per l'armatura della fondazione e le componenti di legno per la cassaforma. La Curva Piscina, senza barriera, nel suo punto più vicino al terreno di gioco sarà a circa a sei metri dalla porta su quel lato del campo.