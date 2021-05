La nuova Coppa Italia solo per le squadre di A e B

La Spezia - Novità in arrivo per la Coppa Italia. No, non si tratta del modello Fa Cup inglese con il suo intramontabile fascino antico ma qualcosa che, invece, somiglia molto di più all’altra coppa del calcio britannico, la Coppa di Lega. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, è stato infatti varato anche nuovo format della competizione: parteciperanno solo 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A. Una decisione che vorrebbe andare incontro alle esigenze televisive visto che ci sarebbero subito partite con formazioni di massima serie coinvolte: farà tuttavia molto discutere soprattutto alla luce del polverone alzato la settimana scorsa con la Superlega.



Deciso, come detto, anche l’inizio del prossimo campionato. La Serie A 2021/22 comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario in ogni caso un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità.