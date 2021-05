La maglia nuova in lavorazione, la maglia vecchia è introvabile

La Spezia - Letteralmente "saccheggiato" il corner del centro commerciale Le Terrazze. Il tintinnio degli ometti negli espositori dello Spezia Store. Una lunga coda di richieste per lo shop online, con prenotazioni da mezzo mondo. Trovare una maglia ufficiale dello Spezia Calcio sta diventando un'impresa, soprattutto dopo l'avvenuta salvezza in serie A. Il 4-1 contro il Torino ha definitivamente rotto la diga dell'entusiasmo e la corsa all'acquisto della casacca firmata Acerbis del primo storico campionato di serie A ha polverizzato le scorte, in via di ricomposizione. E intanto l'azienda bergamasca sta già lavorando a quella per la stagione 21/22.