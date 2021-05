La Spezia - Ancora lì, sul terreno del Picco a festeggiare. Sette mesi dopo la promozione in serie A, sul prato verde dello stadio di casa, lo Spezia Calcio torna a brindare per una grande impresa. E' salvezza matematica, con una giornata d'anticipo. Il gruppo costruito da Mauro Meluso e guidato da Vincenzo Italiano tocca quota 38 punti e può addirittura superare la soglia dei quaranta vincendo l'ultimo turno, in casa contro la Roma. Intanto però c'è la certezza di giocare in serie A anche nella stagione 21/22. "Progetti per il futuro? Giocare in serie A il prossimo anno. E poi l'anno dopo. E poi l'anno dopo. E poi l'anno dopo ancora", dirà il vicepresidente Philip Platek a caldo.