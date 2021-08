La difesa ispira, Maggiore coordina e lo Spezia va oltre le defezioni

La Spezia - Zoet 6 - Qualche buona uscita alta, presidia con i piedi e non deve fare molto di più. Battezza il palo sbagliato sul rigore



Hristov 6 - Beffato da Folorunsho, saltato da Pellegrini, dei tre della difesa il meno autorevole stasera



Erlic 7 - Sempre lui, sempre con la testa. L’unica cosa che è cambiata è che il leader del reparto quest’anno lo è anche sulla carta



Nikolau 7 - Preso (anche) perché sa trattare il pallone, trova un gol che rischia di diventare tra i più belli della stagione



Amian 6 - Meglio in difesa che in fase di spinta su un fianco dove c’è tanto traffico e poco automatismo



Kovalenko 6 - Sbaglia tanti palloni, ma il modo in cui tratta la sfera è una promessa per il futuro (dall’86’ Sala sv)



Maggiore 7 - Cerca il break alto a ripetizione, prova ad alzare i ritmi della squadra e conquista un rigore decisivo



Ferrer 5,5 - Sulla fascia non sua, quando deve crossare va di esterno a significare tutto il suo disagio



Colley 6,5 - Da lui ci si aspetta la superiorità numerica nell’uno contro uno, oggi arriva soprattutto un rigore perfetto



Mraz 5,5 - Si muove abbastanza, allungare accorcia, ma in area non se ne ricordano spunti



Verde 6 - Un bel tiro, un grande recupero in area facendosi tutto il campo e tanti consigli da Motta (dal 79’ Gyasi 6 - A tanto così dalla rete)



Thiago Motta 7 - Solo due cambi al primo impegno ufficiale, in pieno agosto, con 40 gradi e due time out per bere chiamati dall’arbitro. Tutta la ristrettezza della rosa a sua disposizione, eppure lo Spezia incompleto di questi tempi ha comunque un’anima.

Contro una squadra ben messa in campo e per nulla timorosa come il Pordenone, riesce a gestire il possesso palla per ampi tratti, aggredire per recuperare in fretta, segnare tre reti e sfiorarne una quarta. Da qui in poi si può costruire davvero, ma intanto una vittoria rotonda e meritata che chiude due mesi da incubo.



Andrea Bonatti