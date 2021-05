La Trading Logistic Spezia avvia i suoi playoff da Acqui Terme

La Spezia - Alle ore 15.15 al Palamariotti spezzino, con partenza programmata per le 15.30, il ritrovo della Trading Logistic Spezia mercoledì 12/5. Si gioca alle 20.45, al Centro sportivo di Mombarone presso Acqui Terme, provincia di Alessandria; avversari i piemontesi della Negrini Tce Acqui (domenica prossima 16/5 il turno di ritorno in Liguria…).

Recuperati nel frattempo da parte biancazzurra il palleggiatore di riserva Figini, il secondo libero Venturini e la banda di rincalzo Iacopini, tuttora indisponibile invece la pedina più importante fra i recenti assenti: il “martello” Nicholas Lanzoni. Tenuta morale sprugolina ad ogni modo discreta.

Per la cronaca arbitrano Stefano Foschi e Roberto Giusto.