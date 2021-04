La Tarros si gioca la B per la prima volta nella storia

La Spezia - Acquisito il lasciapassare per la “poul-promozione” e la cosiddetta “card” di permanenza alla prossima Serie C Gold nell’altra, la Tarros Spezia parte per la trasferta di Montale, nei pressi di Pistoia: una trasferta con cui i bianconeri chiuderanno la “regular season”, chiamiamola così, di questa stagione cestistica 2020/21. Un recupero che arriva, appunto, a qualificazione alla nuova fase del campionato già matematicamente acquisita e C Gold per l’annata prossima pure; non a caso coach Maurizio Bertelà ne approfitterà per vedere di far giocare qualche giovane in più, di conseguenza non è improbabile che resti a casa Jacopo Loni, riapparso in panchina contro il Don Bosco Livorno (Christian Petani da parte sua è ancora decisamente “out”).



E' un traguardo, quello di approdare agli spareggi per un posto in serie B, mai conseguito dalla società spezzina che se la giocherà innanzitutto all'interno di un gironcino alla fine della quale la prima classificata andrà su direttamente mentre le rimanenti se la giocheranno con le qualificate degli altri giorni. Il patron Danilo Caluri sottolinea con soddisfazione: "E' la prima volta che succede e mi pare sia una bellissima cosa. Le favorite sono Pielle Livorno e Siena che affronteremo per prima, domenica alle 18 al PalaMariotti: vogliamo ben figurare". Ma intanto si gioca stasera alle 21, alla palestra comunale di Montale, partenza dal Palamariotti spezzino verso le 18. Ricami Montale-Tarros, recupero del Girone A corrispondente alla 3.a giornata del girone di ritorno, sarà arbitrata da Andrea Buoncristiani di Prato e Marco Mattiello di Pieve a Nievole-Pt.