La Tarros è sul pezzo e torna alla vittoria polverizzando l'Olimpia Legnaia

La Spezia - TARROS SP - CANTINI OLIMPIA LEGNAIA 87-56

Parziali: 22-17 / 22-19 / 18-10 / 25-10



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 10, Putti 0, Bolis 12, Kibildis 21, Rocchi 0, Casoni 24, Menicocci 11, Fazio 6, Preci 0, Gaspani 3, Cozma 0; n.e. Loni. All. Bertelà.



OLIMPIA CANTINI LORANO LEGNAIA FI: Bandinelli 7, Pineschi 4, Cambi Matteo 5, Cambi Marco 1, Giannozzi 4, Susini 2, Rosi 1, Del Secco 15, Coli 0, Calugi 14, Spillantini 0, Andrei 3. All. Zanardo.



Arbitri: Luppichini di Viareggio e Sposito di Livorno.



La Tarros Spezia reagisce alla prima sconfitta nei playoff in quel di Siena come meglio non poteva. L’Olimpia Legnaia sarà pure ultima in classifica nel girone, ma gli oltre trenta punti di distacco che i bianconeri gli hanno inferto al Palasprint sono alquanto eloquenti, senza contare che secondo coach Maurizio Bertelà la prima insidia stava proprio negli zero punti degli avversari (smaniosi dunque di farne qualcuno e ormai senza più nulla da perdere). "Era molto importante ricominciare a vincere - ha affermato altresì l’allenatore al termine - senza rischiare intoppi". Sul piano tattico, c’è stata un pochino di rotazione in più fra gli spezzini, a scanso di eccessivo affaticamento e quindi di un nuovo

calo di netto nel finale. Fra i padroni di casa Suliauskas play, Bolis guardia e Kibildis ala, con Putti che ha dato il cambio un po’ a tutti; Casoni ala-pivot e capitan Fazio centrale con Menicocci che ad alternarsi a volte all’uno e talvolta all’altro… nel finale si sono visti anche i giovanissimi. Fra i toscani Spillantini in regìa, Calugi guardia, Rosi ala e Del Secco-Andrei coppia centrale: pure ivi più sostituzioni. Tornando agli sprugolini, recuperato questo incontri corrispondente alla 3.a giornata, avanti con un altro impegno interno nella seconda di ritorno quando arriverà l’ Endiasfalti Agliana. L’appuntamento è per domenica 23 maggio alle 18.