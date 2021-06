La Tarros all'esame Imola. Caluri e i dubbi economici sull'eventuale B2

La Spezia - Sarà la Virtus Spes Imola l’avversario della Tarros Spezia in quella che sarà in pratica per gli spezzini la terza fase del

campionato di Serie C Gold e seconda di playoff. Gli imolesi hanno perso il primo treno per la B2 di fronte allo Jesolo, che dunque ci va al loro posto, quindi verranno al Palasprint mercoledì 30 giugno (ore 21) con turno di ritorno da loro

sabato 3, alle 20.30. Gli emiliani s’apprestano così alla terza gara in cinque giorni…ma coach Maurizio Bertelà invita a non farsi illusioni e mantenere la massima concentrazione. In caso di passaggio del turno, ai “tarrosiani” resterebbe l’ultimo prima dell’approdo in B, che li opporrebbe alla vincente del confronto tra la Robur Saronno e il Pescara. Nel frattempo fanno senza dubbio pensare le preoccupazioni di recente espresse dal presidente bianconero, Danilo Caluri, a

proposito della prospettiva di salire effettivamente alla categoria superiore. La pandemia è costata al club circa diecimila euro “aggiuntivi” fra contromisure sanitarie e mancati incassi; qualsiasi rinforzo che non provenga dal “vivaio” ne implica 6.500 di sole spese federali e la B2 richiederebbe un budget come minimo di 250.000. Il sindaco Pierluigi Peracchini, recentemente alquanto vicino alla squadra, appare pronto all’appoggio: qualora non bastasse Caluri, per quanto garantisca ad ogni modo il massimo impegno sul parquet e fuori, sembra non escludere l’eventualità della rinuncia.