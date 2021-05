La Tarros a Castelfiorentino per confermarsi

La Spezia - La Tarros Spezia parte oggi dal Palamariotti spezzino, alla volta di Castelfiorentino dove alle 18 è attesa (al “Nedo Betti”) dalla Manetti per la 4.a giornata dei playoff toscani di Serie C Gold; coppia arbitrale tutta pisana: con Davide Mariotti di Cascina e Matteo Landi di Pontedera. Fra gli spezzini ancora assenti le guardie Jacopo Loni e Davide Leporati e il playmaker di rincalzo Christian Petanti. Ad ogni modo, tenuta morale bianconera egregia, non potrebbe essere che così dopo le due eccellenti gare d’avvio dei playoff da parte sprugolina. Coach Maurizio Bertelà si limita inizialmente ad affermare che i toscani, un paio di punti dietro la Tarros nel girone unico, vanno rispettati come chiunque…poi aggiunge ch’essi sono provvisti in particolare di un duo di lunghi molto veloci e bravi soprattutto a portarsi via quelli avversari.