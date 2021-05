La Tarros Spezia torna vincente da Legnaia e si rivede Petani

La Spezia - OLIMPIA LEGNAIA – TARROS SPEZIA 52 - 74

PARZIALI: 9-14 / 22-37 / 36-58 / 52-74.



CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA FI: Cambi 11, Bendinelli 6, Rosi 0, Pineschi 4, Spillantini 5, Coli 0, Padoin 5, Seck 0, Susini 6, Del Secco 13, Calugi 0, Andrei 2.



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 8, Petani 3, Putti 4, Gaspani 0, D’Imporzano 3, Bolis 8, Kibildis 10, Casoni 19, Fazio 9, Cozma 0, Menicocci 10.



ARBITRI: Salvo e Nocchi.



Al Palafilarete fiorentino la Tarros Spezia si rimette prontamente in carreggiata (all’indomani della caduta interna con l’Agliana) con una partita, per stessa ammissione di coach Maurizio Bertelà, controllata senza tanti patemi in casa dell’Olimpia Legnaia.

Il po’ di riposo concesso ai bianconeri pare dunque aver fruttato. Gioia nella gioia…il rientro dopo mesi, un po’ a sorpresa, del playmaker di riserva Christian Petani il quale ha risposto persino realizzando 3 punti.

Negli altri due match del turno nel raggruppamento, vince per 85-79 in casa dell’Agliana quella Pielle Livorno che così va direttamente in Serie B2, mentre l’Acea Virtus Siena la spunta per 71-69 sul parquet di quel Solettificio Manetti Castelfiorentino che domenica prossima 30/5 farà visita alle ore 18 proprio alla Tarros: nell’ultima giornata di questa seconda fase dei playoff della C Gold toscana.

Infine ecco l’odierna classifica, con gli spezzini costretti da accontentarsi al massimo del terzo posto, comunque già da tempo qualificati alla seconda fase di questi playoff; Unicusano Pielle Li punti 18, Virtus Acea Si 12, Tarros Sp e Endiasfalti Agliana 8, Manetti Castelfiorentino 6, Olimpia Legnaia 0.