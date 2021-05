La Tarros Spezia si mette in pari col recupero con l'Olimpia Legnaia

La Spezia - Assenti i soliti tre, allo stato attuale della cose, nella Tarros Spezia mercoledì 19/5 contro l’ Olimpia di Legnaia-Fi; al Palasprint spezzino (ore 21.15): sono le guardie Jacopo Loni e Davide Leporati più il playmaker di rincalzo Christian Petani.

Pochi elementi in mano a coach Maurizio Bertelà per fare analisi e previsioni, soprattutto perché l’ Olimpia non è ancora stato affrontato, si tratta infatti di un recupero…ad ogni modo l’allenatore predica concentrazione per quanto gli avversari non siano a loro volta al completo. Sembra probabile un po’ più di rotazione fra i bianconeri che nell’ultimo paio di partite sono calati di netto nel finale.

Arbitrano Marco Luppichini di Viareggio e Gianmatteo Sposito di Livorno.



Nella foto Federico Casoni in azione