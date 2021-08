La Serie A perde i tifosi, quelli dello Spezia sono 56mila

La Spezia - Nella sua stagione più complicata, quella del Covid e degli spalti vuoti, la Serie A ha perso circa 700mila tifosi, passando dai 25,3 milioni dell'annata 2019/20, ai 24,6 dell'ultimo campionato. È quanto rileva l'indagine demoscopica realizzata da StageUp e Ipsos sul seguito del calcio in Italia e che rileva come l'assenza per un lungo periodo dagli eventi live tenda a far scendere l'interesse fra i sostenitori meno appassionati.

Una dinamica che non ha risparmiato nemmeno la Juventus che se da un lato si conferma la più amata con un seguito di 8,2 milioni di tifosi, dall'altro registra un calo del 7% rispetto al dato precedente, anche per l'andamento poco entusiasmante della gestione Pirlo.

Al secondo posto c'è sempre il Milan con oltre 4 milioni di tifosi e un +11% mentre l'Inter Campione d'Italia registra un +3% e sfiora la stessa cifra di sostenitori. Fuori dal podio il Napoli che si attesta a due milioni e mezzo nonostante una perdita del 6%, mentre il derby fra le due romane resta sempre di marca giallorossa con un milione e ottocentomila a fronte del mezzo milione dei biancocelesti. Derby che invece a Genova è di marca blucerchiata: 230.000 rispetto ai 216.000 del Genoa.



Ovviamente l'andamento della graduatoria è stato influenzato dai risultati che hanno determinato un calo del 10% sia per il Cagliari che per la Fiorentina, ma anche per il Torino (-12%) mentre l'Atalanta di Gasperini ha conquistato un'importante fetta di tifosi (+19%) attestandosi a 350mila. Sorte analoga quella del Sassuolo che ha visto aumentare il suo bacino del 12%.

E gli aquilotti? Al suo primo anno di massima serie allo Spezia sono stati attribuiti 56mila tifosi. Un primo calcolo forse non altissimo, nonostante il campionato sorprendente e una provincia di circa 219mila abitanti in cui la squadra è molto ben radicata. A Thiago Motta e i suoi ragazzi dunque il compito di portare a casa oltre ai risultati – fondamentali – anche consensi esterni utili per le statistiche, in una piazza che di questi tempi un anno fa fremeva per l'appuntamento con la storia.