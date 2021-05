La Salernitana torna in Serie A, Monza costretto ai playoff

La Spezia - E così per la terza volta nella sua storia la Salernitana è promossa in serie A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione vincendo 3-0 sul campo del già retrocesso Pescara nell'ultima giornata del campionato di Serie B. Le sigle di André Anderson al 22', Tiago Casasola al 27' e Gennaro Tutino al 36' permettono al club campano di tornare nella massima categoria a ventitrè anni dall'ultima partecipazione. Chiudono il campionato al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell'Empoli. Vanno ai playoff Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. Retrocedono in serie C Entella, Pescara, Reggina e Cosenza. Gli accoppiamenti dei preliminari playoff: Venezia-Chievo (la vincente affronterà il Lecce) e Cittadella-Brescia (vincente contro il Monza).