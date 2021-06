La Salernitana ha chiesto Pobega, il Venezia vorrebbe Agoume

La Spezia - Da fine mese tornano ai rispettivi club, ma c'è già la fila per riaverli in serie A. L'assunto (per qualcuno) per cui lo Spezia della scorsa stagione fosse "la squadra più debole del campionato" andrà valutato tra qualche anno. Anche alla luce della carriera che faranno elementi come, tra gli altri, Tommaso Pobega e Lucien Agoume.

Il milanista è stato già oggetto di una richiesta da parte della Salernitana, neopromossa in serie A. Nel gioco di Castori potrebbe avere il ruolo del "finto 10", quello che aveva Lollo negli anni di Carpi per intenderci, per sfruttare la sua capacità di inserirsi. Il Venezia invece ha preso informazioni sull'interista, chiuso da Ricci e Leo Sena nel suo anno in aquilotto ma autore di prove convincenti quando è stato chiamato in causa. Per entrambi si prospetta il ritiro agli ordini di Pioli e Simone Inzaghi prima di qualsiasi decisione.