La Roma cede alla distanza, il Cagliari appaia Benevento

La Spezia - Il Cagliari batte la Roma delle riserve e fa un grande passo avanti (non certo decisivo) nella lotta salvezza. Battendo infatti i giallorossi per 3-2 i sardi salgono a 31 punti, gli stessi del Benevento dando un ulteriore segnale al campionato. Partenza lanciatissima di Joao Pedro e compagni subito in gol con il greco Lykogiannis ma la Roma resta in partita pareggiando dopo la mezz’ora Con Charles Peres: si va al riposo sull’1-1. Ma il copione non cambia nella ripresa con Mancini che regala al Cagliari una palla che Marin brucia a fil di palo segnando il 2-1. Roma sempre ballerina dietro, subisce il terzo da Joao Pedro che va in rete di testa. Ma Fazio sempre di testa al 69' la riapre. Gli isolani però riescono a portare in porto la vittoria che li fa salire per la prima volta dopo tanto tempo sulla linea di galleggiamento. Ora per Semplici trasferte campane, prima a Napoli poi a Benevento. Prima della Fiorentina, in casa.