La Pro Avis colora di blues la “Corri Mugello" e grandi prestazioni nel Penna trail dei Monti Pisani

La Spezia - Domenica 16 maggio prima grande gara del 2021 in Toscana per la squadra di Castelnuovo Magra. A San Piero a Sieve, Mugello, si è svolta la “Corri Mugello”, una delle classiche gare podistiche toscane.

Una gara bellissima: 13,7 km di salite e discese sulle colline del Mugello, con partenza, appunto, dal bel paese mugellano, direzione Scarperia, costeggiando il famoso autodromo e ritorno a San Piero a Sieve.

La squadra della “presidente runner” Luciana Bertuccelli si presenta quasi al completo ed i risultati si vedono: bellissima vittoria della stessa Bertuccelli nella categoria donne e tanti buoni piazzamenti e buonissime prestazioni per tutti, anche per gli atleti non ancora in forma, con una menzione speciale per Deborah Bonati 4a veterana e l’inossidabile Mario Mastroberardino al 3° posto nella categoria argento…una bellissima giornata per i colori Blues!

E buonissime notizie per la Pro Avis anche dal 7° Trail del Monte Penna, disputato nella stessa domenica 16 maggio, dove hanno partecipato Davide Cocchi e Monica Arcangeli; un bellissimo trail che arriva fino alle vette dei monti Pisani.

La gara si svolge nel comune di San Giuliano Terme, parte dagli impianti sportivi di Molina di Quosa

Ed arriva a Pappiana, ed è divisa in 2 distanze: nella distanza di 33 km per 1700 d+ il gigante blues ha finito al 18° posto assoluto in 3:48:56...bravissimo!

Monica invece va sul podio! Quinta donna assoluta e 3a di categoria nel percorso corto da 19 km per 800d+ tempo 2:16:38.

Nonostante tanta pioggia e fango, grande gara per entrambi. Prossimo importante appuntamento domenica 23 maggio per i campionati italiani Fidal master di corsa su strada a paratico; la manifestazione è denominata “Paratico tricolore 10 Km 32° Gran Prix Del Sebino” e assegnerà tutti i titoli master OVER 36 anni. La Pro Avis parteciperà con 2 validissimi atleti: Roberto Tognari nella categoria SM40 e Luigi Vannini nella categoria SM75: un grande in bocca al lupo ad entrambi.