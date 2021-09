La Prefettura conferma l'agibilità del Picco, ora da 11418 posti

La Spezia - La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dal viceprefetto vicario della Spezia Giuliana Longhi, ha concesso l’agibilità allo stadio “Alberto Picco”. Il sopralluogo effettuato oggi – presenti il comandante e il vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Leonardo Bruni e Pietro Muscinesi, il vicequestore vicario, Carmine Ingrosso, i rappresentanti della Provincia della Spezia, del Comune della Spezia, dell’ASL 5 nonché il delegato provinciale del Coni ed esperti di elettrotecnica ed acustica – ha espresso parere favorevole all’agibilità della Curva Piscina e a quella complessiva dell’impianto sportivo

La cui capienza è stata stabilita in 11.418 spettatori. “Sono estremamente soddisfatta di come si è conclusa la procedura - ha commentato la prefetta Maria Luisa Inversini -. L’anno prossimo sono previsti lavori di ampliamento molto più impegnativi e speriamo di poter avere il progetto nel più breve tempo possibile, per poter svolgere un esame accurato della documentazione. Mi auguro che l’esordio dello Spezia Calcio davanti al proprio pubblico, in Seria A, sia una giornata all’insegna della festa ma anche nel pieno rispetto delle regole di contenimento della diffusione del COVID-19”.