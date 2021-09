La Piscina è pronta, il Picco può aprire. Platek: "L'abbiamo fatto per voi"

La Spezia - Novanta giorni di lavori e un obiettivo raggiunto, adesso anche ufficialmente. Con l'avvio del cantiere il 21 giugno 2021 lo Spezia Calcio inizò una corsa contro il tempo e i mille ostacoli potenziali che le maestranze intervenute sono riusciti a superare, arrivando ad oggi, 8 settembre, che sancisce la realizzazione di un risultato importantissimo. Lo Spezia non dovrà traslocare a Cesena nemmeno nella giornata d'esordio e, giustamente, il club reagisce con soddisfazione estrema: "Grazie all’efficace sinergia con il sindaco e con le autorità locali, alle competenze della società GAU Arena dell’architetto Gino Zavanella, alla disponibilità di Clarin Italia Tribune S.R.L. e al prezioso contributo della squadra di lavoro coordinata dal responsabile delle infrastrutture, Riccardo Lazzini, è stata completata, in anticipo sui tempi previsti, la ristrutturazione della “Curva Piscina” dello stadio Alberto Picco" - l'annuncio in pompa magna della società di Via Melara.



La prima fase del progetto triennale voluto fortemente dalla famiglia Platek fin dal proprio insediamento, si è dunque conclusa con successo. La rinnovata Curva Piscina, che potrà ospitare 3176 persone divise in due settori, ha superato brillantemente le ispezioni della commissione di vigilanza e della Lega Serie A, e pertanto, a partire dalla gara casalinga con l’Udinese, in programma domenica 12 settembre alle 15, il Picco potrà tornare ad essere protagonista in Serie A, questa volta con il pubblico aquilotto sugli spalti. I tifosi ora attendono soltanto di conoscere le modalità di acquisto dei biglietti ma l'atmosfera si è fatta elettrizzante già dal pomeriggio di ieri quando si era capito che c'erano i margini giusti per iniziare il campionato da Viale Fieschi: da questo punto di vista dovrebbero esserci novità nelle prossime ore. "É stata una lunga estate di incessante lavoro - si legge nella nota dello Spezia -, ma tutti coloro che hanno lavorato, lo hanno fatto principalmente pensando a tutti i tifosi che con pazienza e amore hanno riposto la propria fiducia nel club, determinati a far sentire la propria voce in quel catino ribollente di tifo che ha sempre saputo fare la differenza, a prescindere dalla categoria e dall’avversario".



Dunque il “Picco”, seppur al 50% di capienza, potrà ruggire nuovamente e le Aquile potranno tornare finalmente a gioire insieme al proprio popolo, da troppo tempo lontano dalla propria casa e dai colori che ama. Entusiasta anche l'Owner aquilotto, Robert Platek: "Vorrei innanzitutto ringraziare il sindaco, gli uffici comunali, la polizia, i vigili del fuoco, e tutti quelli che in città ci hanno supportato e hanno creduto in questo progetto. Questo risultato grandioso sarebbe stato impossibile senza il fondamentale supporto dei nostri grandi architetti di GAU Arena, dell'impresa di costruzioni CLARIN Italia Tribune SRL e naturalmente del nostro fantastico team guidato da Riccardo Lazzini: un risultato incredibile. Ai tifosi dico: l'abbiamo fatto per voi! Il vostro supporto è vitale per la squadra e ispira tutti noi ogni singolo giorno. Non vediamo l'ora che arrivi domenica per sentire nuovamente il vostro grande calore riempire il nostro stadio e caricare i nostri ragazzi. Forza Spezia!"