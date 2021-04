La Fiorentina ferma la Juventus e fa un piccolo passo avanti

La Spezia - Un gol capolavoro di Morata, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, permette alla Juventus di impattare sul terreno di Firenze contro i viola di Beppe Iachini, passati a condurre nel primo tempo con un rigore che bomber Vlahovic sigla con lo scavetto. Ennesima rete per l’altro nascente e un punto pesante a questo punto del campionato. Così mentre in classifica i bianconeri salgono a 66 punti (alla pari del Milan, che domani sera gioca contro la Lazio), i toscani vanno a 34, superando lo Spezia. Ora trasferta a Bologna per il derby dell’Appennino poi i viola riceveranno la Lazio prima di sfidare il Cagliari in terra sarda.