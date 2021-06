La Diego Bologna fa il bis: quadrangolare U16 con Milano, Pontedera e Livorno

La Spezia - Scuola Basket Diego Bologna La Spezia, in collaborazione con Pallacanestro Milano 1952 organizza il 2° Torneo del Magra di basket giovanile categoria U16 eccellenza. Con il patrocinio della UISP - Comitato La Spezia e Valdimagra e con la fattiva disponibilità di Basket Giovani Papini UISP il torneo si svolgerà nella palestra di Montepertico nel pomeriggio del 25 e la mattina del 26 giugno. Partecipano, oltre ai padroni di casa e agli amici della Pallacanestro Milano 1952, anche le toscane Juve Pontedera e Pielle Livorno che hanno accettato al volo l'invito rivolto loro dai rossoblu spezzini.



Formula con girone all'italiana gare di sola andata, nel pomeriggio di venerdì (con gare a quarti ridotti di 8' l'uno) e con l'ultima giornata a gare con quarti tradizionali.

"Sarà un torneo - spiegano gli organizzatori a CDS - dove lo spirito di collaborazione e di condivisione avrà la meglio sull'agonismo esasperato: non sono previsti i consueti premi previsti nei tornei, ma ad ogni partecipante sarà donata una maglia ricordo offerta dalla Pallacanestro Milano 1952 (club co-organizzatore del torneo). Sarà un'occasione per socializzare e per chiudere una stagione sportiva sicuramente dura da gestire per tutte le problematiche sopraggiunte con la pandemia con l'augurio di poter riprendere dopo l'estate con meno restrizioni anche se la consapevolezza di prestare grande attenzione per sconfiggere definitivamente il virus dovrà essere ben presente nella mente di tutti noi".