La Crèdit Agricole crolla alla distanza: terzo ko consecutivo

La Spezia - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA - ALMA BASKET PATTI 50-73

Parziali: 18-15, 27-36, 35-53)



LA SPEZIA: Packovski 12, Templari 13, Hernandez 9, Moretti, Tosi 3, Mori, Della Margherita, Linguaglossa 2, Giuseppone 4, Meriggi ne, Sarni 7, Amadei ne. All: Corsolini



PATTI: Llorente 13, Stoichkova 6, Galbiati 21, Cupido 21, Sciammetta, Diouf 1, Verona 11, Boccalato, Manfré ne. All: Maria Buzzanca.



Terza sconfitta consecutiva per la Crédit Agricole, che non riesce a stare dietro all’energia di Patti: la squadra siciliana passa al PalaSprint col punteggio di 50-73, costruendo il break decisivo di 3-16 nel secondo quarto che ha poi indirizzato la partita. Le bianconere, che avevano cominciato alla grande, si spengono dopo dieci minuti, probabilmente accusando la fatica per la quinta partita in due settimane, e si vedono ribaltare lo scontro diretto, adesso a favore delle ospiti. Sono soltanto due le giocatrici spezzine in doppia cifra: Templari con 13 punti e Packovski con 12.



E dire che, come citato in precedenza, la Cestistica era partita veramente forte con intensità altissima ed un 9-1 firmato dal duo Hernandez-Templari. L’inizio, però, è stato solo illusorio. L’Alma, più fresca, dopo qualche minuto di assestamento e con Llorente come unica giocatrice entrata col giusto piglio, comincia a giocare il suo basket fatto di energia e circolazione di palla fluida, sfruttando anche i pochi minuti in campo di Sarni, gravata presto di tre falli. Questo permette alle siciliane di armare le loro bocche di fuoco quali Cupido e Galbiati, mentre le spezzine non riescono più a trovare tiri comodi o in transizione come era invece avvenuto nei primi minuti dell’incontro, oltre a non trovare contromisure alle iniziative offensive di Patti, che a metà gara è avanti 27-36. Nella ripresa il break di 0-9 con Galbiati protagonista indirizza ulteriormente la contesa verso le ospiti, che vanno sul +16 (29-45). La Crédit Agricole prova a recuperare con Packovski e Templari, ma è solo un fuoco di paglia. L’Alma controlla il ritmo, respinge al mittente ogni tentativo di rimonta spezzina, e tocca anche il +24 (39-63). Al PalaSprint finisce 50-73 per Patti. Dopo questa partita la Cestistica rimane ferma a 22 punti in classifica assieme a Firenze, sconfitta 69-47 nel derby toscano a Livorno. Prossimo impegno ad Umbertide domenica 25 aprile alle ore 18.