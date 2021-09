La Cestistica comincia a Savona i test pre-stagione

La Spezia - La Cestistica spezzina inaugura oggi la serie di amichevoli pre-stagione, cominciando con la trasferta di Savona contro la neopromossa Amatori Pallacanestro: verrà così riproposto nel girone sud il derby ligure, come avvenuto nel campionato 2018-19. Curioso ed interessante l’impegno che le spezzine affronteranno nel weekend del 18 e 19 settembre a Costa Masnaga, dove si svolgerà un torneo con tre compagini di A1 come le padrone di casa, Moncalieri e Campobasso. La serie si chiude con la gara di domenica 3 ottobre a Mantova. Ecco il calendario delle partite, con orari ancora da ufficializzare:



- Mercoledì 1 settembre @ Savona

- Domenica 5 settembre @ Ponte Buggianese

- Mercoledì 8 settembre vs Firenze

- Sabato 11 settembre vs Ponte Buggianese

- Mercoledì 15 settembre vs Amatori Savona

- Sabato 18 e domenica 19 settembre torneo a Costa Masnaga, 1° semifinale vs Costa Masnaga, 2° semifinale Campobasso vs Moncalieri



- Sabato 25 e domenica 26 settembre torneo a Milano, 1° semifinale vs Carugate, 2° semifinale Sanga Milano vs Vicenza

- Domenica 3 ottobre @ Mantova