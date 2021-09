L'oro olimpico di Tokyo Valentina Rodini in visita alla Canottieri Velocior 1883

La Spezia - Nei giorni scorsi la Società Canottieri Velocior 1883 ha ospitato Valentina Rodini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Doppio Pesi Leggeri.

L’atleta azzurra, accompagnata dal responsabile tecnico della Velocior 1883 Riccardo Mazzoni, da sua figlia Arianna e dagli allenatori della Società spezzina, ha visitato il Golfo della Spezia e in particolare si è soffermata nella sede della Canottieri.

Ad attenderla c’erano il consiglio direttivo e gli atleti spezzini della Velocior, oltre ad Alessandra Borio, atleta olimpica spezzina (socia storica della Velocior) che ha partecipato alla spedizione azzurra dei Giochi di Los Angeles 1984 nel Quattro di Coppia.

È stata l’occasione per rivolgere un omaggio ad una giovane atleta che nel canottaggio ha segnato un’indelebile pagina, ottenendo con Federica Cesarini la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri.



La Società Canottieri Velocior 1883 ha inaugurato la stagione dei corsi di avviamento al canottaggio rivolti a chi vorrà iniziare un percorso di scoperta di uno degli sport più affascinanti, praticato nel nostro mare.



Per maggiori informazioni su modalità di iscrizione e di partecipazione ai corsi si potrà contattare la segreteria della Velocior 1883 al numero 0187/731725 oppure scrivendo all’indirizzo mail velocior1883@libero.it. La segreteria è aperta tutti i giorni (tranne il mercoledì) dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.